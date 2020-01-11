11.01.2020, 12:09

Шахматный король рассказал, почему Гитлер и Наполеон проиграли России

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Магнус Карлсен
Магнус КарлсенФото: Scanpix

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен, назвал причины поражений Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера в войнах с Россией.

"Назову их главную ошибку. Очевидно, чему можно у научиться у Гитлера и Наполеона, так это не ходить в Россию зимой", — сказал Карлсен в интервью РБК.

Также чемпион назвал своего сильнейшего соперника: "Думаю, что в историческом контексте это определенно Гарри Каспаров. Но я играл с ним после того, как он преодолел свой пик. А с Вишванатаном Анандом я играл, когда он был на пике. Вероятно, это был самый сильный соперник, с которым я когда-либо соревновался".

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