Шахматный король рассказал, почему Гитлер и Наполеон проиграли России

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен, назвал причины поражений Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера в войнах с Россией.
"Назову их главную ошибку. Очевидно, чему можно у научиться у Гитлера и Наполеона, так это не ходить в Россию зимой", — сказал Карлсен в интервью РБК.
Также чемпион назвал своего сильнейшего соперника: "Думаю, что в историческом контексте это определенно Гарри Каспаров. Но я играл с ним после того, как он преодолел свой пик. А с Вишванатаном Анандом я играл, когда он был на пике. Вероятно, это был самый сильный соперник, с которым я когда-либо соревновался".
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