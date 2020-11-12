Шахматист схватил нож во время партии и подрезал соперника
Британец Ян Льюис попал в тюрьму за нанесение ударов ножом соседке во время шахматной партии.
Британец Ян Льюис попал в тюрьму за нанесение ударов ножом соседке во время шахматной партии.
По информации The Daily Mail, инцидент произошел в доме Льюиса, в который заглянула его знакомая Луиза Бейли.
Во время партии соперники распивали спиртное. Льюис остался недоволен ходом игры, высмеял способности соперницы и трижды ударил женщину кухонным ножом.
Отмечается, что Бейли была доставлена в больницу, где ей зашивали раны на бедре и руке.
Льюис был приговорен к трем годам лишения свободы. Ранее он уже наказывался в уголовном порядке за ранение друга.
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