Секс-символ российского спорта бросила мать на произвол судьбы

Знаменитая на весь мир пловчиха, которую называют одним из секс-символов российского спорта, уже несколько лет не общается с матерью. 58-летняя женщина проживает в Волгодонске, а ее 28-летняя дочка тренируется в США.

"Сейчас я вместе со своим гражданским мужем живу на пенсию в 8500 рублей (примерно 110 евро - Прим. Delfi). У меня 4 собаки, 8 котов, огород. Раньше Юлька мне покупала красивые вещи и бытовую технику. Но потом, в 2017 году, что-то случилось и она перестала со мной общаться", – приводит слова Татьяны Ефимовой "Комсомольская правда".

По словам матери, знаменитая спортсменка резко прекратила общение после отъезда в США. Бывший муж Андрей Ефимов (он тренирует дочь) присылает ей деньги, но сама пловчиха не выходит на связь.

В своем "Инстаграме" спортсменка часто выкладывает пикантные фото в купальнике. Раньше Ефимова состояла в отношениях с известным российским пловцом Никитой Лобинцевым, но они расстались. Теперь у пловчихи новый ухажер - победитель Олимпиады-2016 по современному пятиборью Александр Лесун.