СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонские гимнастки подняться на пьедестал почета?

Первой на ковер в упражнении с мячом выйдет 15-летняя юниорка Эрика Докучаева - в финал она вошла с седьмым результатом. Затем свое мастерство в упражнении с лентой покажет 13-летняя Анетте Вахер (у нее восьмой результат в квалификации среди участниц финала)

Программу предпоследнего дня чемпионата Европы будут завершать финалы в групповых упражнениях. Сборная Эстонии в упражнении 5 мячей показала

в квалификации третий результат, установив при этом личный рекорд - 32.000. Наши девушки выйдут на ковер предпоследними сразу после украинок, которые в первый день турнира также набрали 32.000.

Во втором упражнении 3 обруча+2 пары булав сборная Эстонии (результат в квалификации 31.000) будет показывать свою программу третьей после Украины и Франции.

За сборную Эстонии в групповых упражнениях выступают Лаурабелль Кабриц, Эвелин Наптал, Алина Веселова, Арина Окаманчук и Кармели Рейска.