СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Сааремаа" удивить 11-кратного чемпиона Испании?

В ответном матче 1/8 финала Кубка вызова волейболисты "Сааремаа" 13 февраля сыграют в гостях против испанской "Альмерии".
Первый поединок в Курессааре проходил в упорной борьбе и завершился победой 11-кратного чемпиона Испании со счетом 3:2.
За истекшие две недели островитяне выиграли три матча в рамках эстонско-латвийской волейбольной лиги - они лидируют в этом турнире, а "Альмерия" в минувшие выходные проиграла финал Кубка Испании.
Чтобы выйти в четвертьфинал Кубка вызова, островитянам надо выигрывать поединок в гостях со счетом 3:0 или 3:1. В случае победы со счетом 3:2 будет назначен золотой гейм.
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