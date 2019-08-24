24.08.2019, 14:25

СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии сыграет с Хорватией. Возможно ли чудо?


rus.delfi.ee
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Võrkpalli EM finaalturniir eesti vs Ungari
Võrkpalli EM finaalturniir eesti vs UngariFoto: Jaanus Lensment

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу женская сборная Эстонии сыграет в Будапеште с Хорватией (начало в 19:00).

Обе команды неудачно стартовали в венгерской столице. Дебютантки первенства эстонские волейболистки проиграли хозяйкам турнира - 0:3, а Хорватия в марафонском матче уступила Азербайджану - 2:3.

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