СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии сыграет с Хорватией. Возможно ли чудо?

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Võrkpalli EM finaalturniir eesti vs Ungari Foto: Jaanus Lensment

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу женская сборная Эстонии сыграет в Будапеште с Хорватией (начало в 19:00).