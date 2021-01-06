06.01.2021, 07:15
СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии принимает Боснию и Герцеговину
В отборочном турнире чемпионата Европы по гандболу сборная Эстонии принимает в Пыльва Боснию и Герцеговину (начало в 19:30).
В отборочном турнире чемпионата Европы по гандболу сборная Эстонии принимает в Пыльва Боснию и Герцеговину (начало в 19:30).
Эстонские гандболисты проиграли в ноябре стартовые поединки отборочного турнира Австрии (28:31) и Германии (23:35). В тех матчах отсутствовали несколько ведущих игроков, в том числе Майт Патрайл и Денер Яанимаа. Не сыграют они и в Пыльва.
Боснийцы из-за коронавирусных проблем провели в ноябре только один матч, в котором уступили Германии (21:25).
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