СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии принимает Боснию и Герцеговину

Эстонские гандболисты проиграли в ноябре стартовые поединки отборочного турнира Австрии (28:31) и Германии (23:35). В тех матчах отсутствовали несколько ведущих игроков, в том числе Майт Патрайл и Денер Яанимаа. Не сыграют они и в Пыльва.

Боснийцы из-за коронавирусных проблем провели в ноябре только один матч, в котором уступили Германии (21:25).