06.01.2021, 07:15

СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии принимает Боснию и Герцеговину


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Käsipall Eesti vs Saksamaa 8.11.2020
Käsipall Eesti vs SaksamaaFoto: Andres Putting

В отборочном турнире чемпионата Европы по гандболу сборная Эстонии принимает в Пыльва Боснию и Герцеговину (начало в 19:30).

Эстонские гандболисты проиграли в ноябре стартовые поединки отборочного турнира Австрии (28:31) и Германии (23:35). В тех матчах отсутствовали несколько ведущих игроков, в том числе Майт Патрайл и Денер Яанимаа. Не сыграют они и в Пыльва.

Боснийцы из-за коронавирусных проблем провели в ноябре только один матч, в котором уступили Германии (21:25).

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