СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии начинает отборочный турнир в Австрии

По разным причинам обе команды в предстоящем матче недосчитаются своих ведущих игроков. Так, в составе сборной Эстонии не смогут выйти на площадку Денер Яанимаа (ЦСКА, Россия), выступающие в Германии Майт Патрайл и Карл Роосна... Костяк эстонской команды составляют игроки, выступающие в домашнем первенстве.

Ранее соперники встречались между собой 9 раз. Австрийцы выиграли 6 матчей, Эстония - 2, еще один поединок завершился вничью. Правда, последняя встреча команд датирована 2007 годом.

Помимо австрийцев, сборная Эстонии в отборочном турнире по два раза сыграет с Германией и Боснией.

В финальную стадию чемпионата Европы, которая пройдет в 2022 году в Венгрии и Словакии, выйдут две лучшие команды из группы. Шанс попасть на континентальное первенство имеет и команда, занявшая третье место в групповом турнире.