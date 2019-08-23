23.08.2019, 00:30

СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии дебютирует на чемпионате Европы


rus.delfi.ee
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Naiste võrkpallikoondise treening EM-finaalturniiril
Naiste võrkpallikoondise treening EM-finaalturniirilFoto: Jaanus Lensment

В Анкаре, Лодзи, Будапеште и Братиславе начинается женский чемпионат Европы по волейболу. В стартовом поединке сборная Эстонии сыграет в венгерской столице с хозяйками турнира (начало в 21:30).

Помимо венгерок, в групповом турнире эстонским волейболисткам предстоит сыграть с Хорватией, Румынией, Нидерландами и Азербайджаном. В 1/8 финала выйдут четыре лучшие команды из группы.

Дебютирующие на чемпионате Европы эстонские волейболистки считаются аутсайдерами группового турнира. Это обстоятельство может принести
нашей команде и пользу. Если от других команд ждут выход в плей-офф, то от эстонских волейболисток требовать такой результат необоснованно.

Правда, сами игроки настроены амбициозно. "Обсуждали внутри коллектива нашу цель на турнире - хотелось бы выйти из группы. Некоторые команды нам по силам. Венгрия - одна из них, - сказала Eesti Päevaleht Юлия Мыннакмяэ. - Может быть, удастся зацепить Румынию. Но мы не будем разочарованы, если не сможем выйти из группы. Пропуск в плей-офф был бы для нас бонусом".

В венгерской столице наших волейболисток будут поддерживать примерно 200 болельщиков.

Расписание игр сборной Эстонии
23 августа Эстония - Венгрия
24 августа Эстония - Хорватия
25 августа Эстония Румыния
27 августа Эстония - Нидерланды
28 августа Эстония - Азербайджан

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