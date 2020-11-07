07.11.2020, 07:00

СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Украиной. Кто победит?


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СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Украиной. Кто победит?
Venemaa käsipallikoondisFoto: rushandball.ru

Во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы по гандболу сборная России сыграет на нейтральной площадке в Минске с Украиной.

Первая встреча соперников, также проходившая в белорусской столице, завершилась два дня назад вничью - 27:27.

Россияне вели незадолго до конца матча с перевесом в два мяча, но украинцы сравняли счет на последней минуте.

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