07.11.2020, 07:00
СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Украиной. Кто победит?
Во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы по гандболу сборная России сыграет на нейтральной площадке в Минске с Украиной.
Во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы по гандболу сборная России сыграет на нейтральной площадке в Минске с Украиной.
Первая встреча соперников, также проходившая в белорусской столице, завершилась два дня назад вничью - 27:27.
Россияне вели незадолго до конца матча с перевесом в два мяча, но украинцы сравняли счет на последней минуте.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Мюнхенские болельщики о матче против «Локо»
В споре о том, вредно ли повторное кипячение воды поставили точку
Похоронила с коляской: мать намеренно гуляла с мертвым ребенком
Шесть признаков нездоровой печени назвали врачи