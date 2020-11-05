05.11.2020, 15:35
СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Украиной. Кто победит в Минске?
В отборочном турнире чемпионата Европы по гандболу жребий свел в одной группе сборные России и Украины.
В отборочном турнире чемпионата Европы по гандболу жребий свел в одной группе сборные России и Украины.
В футболе такое противостояние представить невозможно, поскольку при жеребьевке национальные сборные, начиная с 2014 года, разводят по разным группам. В гандболе иная ситуация.
5 ноября соперники встретятся на нейтральной площадке в Минске. 8 ноября
в белорусской столице пройдет ответная встреча.
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