05.11.2020, 15:35

СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Украиной. Кто победит в Минске?


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HC Tallinn pressikonverents
PallFoto: Heiko Kruusi, Õhtuleht

В отборочном турнире чемпионата Европы по гандболу жребий свел в одной группе сборные России и Украины.

В футболе такое противостояние представить невозможно, поскольку при жеребьевке национальные сборные, начиная с 2014 года, разводят по разным группам. В гандболе иная ситуация.

5 ноября соперники встретятся на нейтральной площадке в Минске. 8 ноября
в белорусской столице пройдет ответная встреча.

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