СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Украиной. Кто победит в Минске?

В футболе такое противостояние представить невозможно, поскольку при жеребьевке национальные сборные, начиная с 2014 года, разводят по разным группам. В гандболе иная ситуация.

5 ноября соперники встретятся на нейтральной площадке в Минске. 8 ноября

в белорусской столице пройдет ответная встреча.