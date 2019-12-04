СЕГОДНЯ: Романюк и Зайцев выступят на чемпионате Европы по плаванию

4-8 декабря в Глазго пройдет чемпионат Европы в 25-метровым бассейне. Эстонию на этом турнире будут представлять четыре пловца - Мария Романюк, Даниэль Зайцев, Мартин Алликвеэ и Крегор Зирк.
"Подготовка к чемпионату Европы прошла планомерно. Раньше я уже соревновался в Шотландии, поэтому город и бассейн хорошо знакомы. Мне всегда нравилось соревноваться в 25-метровом бассейне. Надеюсь показать хорошие результаты", - сказал многократный рекордсмен и чемпион Эстонии Зирк.
В первый день чемпионата Европы на с тарт выйдут все наши пловцы. Предварительные заплывы в Глазго начнутся в 11:00, полуфиналы и финалы пройдут в вечерней программе, начиная с 19:00.
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