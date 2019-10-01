СЕГОДНЯ: Рекордсмен Эстонии выступит на чемпионате мира

Наибольший интерес вызывает мужской финал шестовиков (начало в 20:05) и забег спринтеров на 200 метров (22:40).

На старт предварительного забега на дистанции 3000 метров с препятствиями выйдет рекордсмен Эстонии Каур Кивистик (18:15).