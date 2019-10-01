01.10.2019, 16:15
СЕГОДНЯ: Рекордсмен Эстонии выступит на чемпионате мира
1 октября на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе будут разыграны 4 комплекта медалей.
1 октября на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе будут разыграны 4 комплекта медалей.
Наибольший интерес вызывает мужской финал шестовиков (начало в 20:05) и забег спринтеров на 200 метров (22:40).
На старт предварительного забега на дистанции 3000 метров с препятствиями выйдет рекордсмен Эстонии Каур Кивистик (18:15).
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