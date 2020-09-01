СЕГОДНЯ: Поможет ли световой заяц установить рекорды Эстонии?

Забег в манеже Тартуского университета начнется в 19:00. Впервые на соревнованиях в Эстонии будет использоваться так называемый световой заяц - новая технология, дающая бегунам визуальную подсказку на дорожке.

Действующий рекорд Эстонии на дистанции 5000 метров в зале принадлежит знаменитому эстонскому стайеру Энну Селику - 13.54,2. Этот результат был установлен 45 лет назад в Ленинграде. Марафонец Нурме ни разу не выступал на 5000 метров в закрытом помещениии, а на улице его личный рекорд равен 13.31,87.

Женский рекорд Эстонии в зале на 5000 метров, установленный в 2003 году в США, принадлежит Кадри Келве - 17.11,8. Патюк на этой дистанции в зале еще ни разу не выступала, а на свежем воздухе ее личный рекорд - 15.54,94.