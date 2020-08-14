СЕГОДНЯ: Первый этап "Бриллиантовой лиги". В Монако стартует рекордсмен Эстонии

Первый в этом году этап легкоатлетической серии "Бриллиантовая лига" пройдет в Монако. На дистанции 400 метров с барьерами будет выступать рекордсмен Эстонии Расмус Мяги.
Из-за коронвавирусных ограничений число участников первого этапа "Бриллиантовой лиги" невелико. В забеге на 400 метров с барьерами зарегистрированы лишь 5 спортсменов.
Наибольший интерес в Монако вызывает турнир шестовиков, в котором выступит 20-летний швед Арман Дюплантис. Минувшей зимой он установил мировой рекорд в зале - 6.18. На открытом воздухе его лучший результат пока скромнее - 6.05
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