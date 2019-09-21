СЕГОДНЯ: На чемпионате Европы по волейболу начинаются решающие матчи

Все восемь встреч 1/8 финала будут сыграны в один день. Самый напряженный матч ожидается в Любляне, где хозяева из Словении будут принимать проваливших групповой этап болгар, и в Апелдорне, где голландцы сразятся с немцами.

Также проследим за матчем Италия — Финляндия, фавориты с Апеннинского полуострова не должны расслабляться — у Финляндии очень цепкая сборная.

Для российской команды стадия 1/8 должна стать полу-тренировочной, все-таки сборная Греции далека от грандов мирового волейбола.