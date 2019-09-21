21.09.2019, 12:39
СЕГОДНЯ: На чемпионате Европы по волейболу начинаются решающие матчи
Стадия 1/8 финала — то время, когда ошибаться уже нельзя.
Стадия 1/8 финала — то время, когда ошибаться уже нельзя.
Все восемь встреч 1/8 финала будут сыграны в один день. Самый напряженный матч ожидается в Любляне, где хозяева из Словении будут принимать проваливших групповой этап болгар, и в Апелдорне, где голландцы сразятся с немцами.
Также проследим за матчем Италия — Финляндия, фавориты с Апеннинского полуострова не должны расслабляться — у Финляндии очень цепкая сборная.
Для российской команды стадия 1/8 должна стать полу-тренировочной, все-таки сборная Греции далека от грандов мирового волейбола.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Соловьев высказался о свадьбе Собчак и Богомолова за 40 секунд
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
В России создали уникальный двигатель для автомобилей
Суд отменил решение о передаче скифского золота Украине