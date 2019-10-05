СЕГОДНЯ: Магнус Кирт начинает борьбу за медаль чемпионата мира

Рекордсмен Эстонии и лидер мирового сезона в метании копья Магнус Кирт (90.61) начнет выступать в 18:00. Для участия в чемпионате мира зарегистрированы 32 спортсмена, в финал выйдут 12 лучших копьеметателей. Квалификационный норматив - 84.00.

В 23:59 будет дан старт марафонскому забегу на 42 195 метров, в котором выступят Тийдрек Нурме и Роман Фости. Необычное время начала марафона обусловлено высокой температурой в Катаре. Программу чемпионата мира в Дохе открывал на прошлой неделе женский марафон. Тогда из 68 участниц финишировали только 40 спортсменок.