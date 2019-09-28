28.09.2019, 13:45

СЕГОДНЯ: Куппер и Мяги соревнуются за выход в финал чемпионата мира


rus.delfi.ee
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Martin Kupper ja Eesti delegatsiooni juht Kristel Berendsen
Martin Kupper ja Eesti delegatsiooni juht Kristel BerendsenFoto: Peep Pahv

Во второй день чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре на старт выйдут два представителя Эстонии.

Мартин Куппер выступит в квалификации турнира дискоболов (начало в 16:15).

Расмус Мяги будет соревноваться в полуфинальном забеге на дистанции 400 метров с барьерами (18:05).

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