28.09.2019, 13:45
СЕГОДНЯ: Куппер и Мяги соревнуются за выход в финал чемпионата мира
Во второй день чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре на старт выйдут два представителя Эстонии.
Во второй день чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре на старт выйдут два представителя Эстонии.
Мартин Куппер выступит в квалификации турнира дискоболов (начало в 16:15).
Расмус Мяги будет соревноваться в полуфинальном забеге на дистанции 400 метров с барьерами (18:05).
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