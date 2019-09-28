СЕГОДНЯ: Куппер и Мяги соревнуются за выход в финал чемпионата мира

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Martin Kupper ja Eesti delegatsiooni juht Kristel Berendsen Foto: Peep Pahv

Во второй день чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре на старт выйдут два представителя Эстонии.