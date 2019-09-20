СЕГОДНЯ: Кубок мира по регби стартует матчем России и Японии

"Позвольте мне быть откровенным, наш шанс на победу в стартовой игре равен 20%, но это только на бумаге. Японцы являются фаворитами, они очень быстрые и не делают ошибок. Мы смотрели последние четыре или пять матчей команды Японии, у них структурированная и организованная игра. Нам нужно внести хаос в их организацию", — сказал перед стартом турнира главный тренер россиян Линн Джонс.

Кубок мира впервые был разыгран в 1987-м году. Нынешний чемпионат — 9-й по счету и впервые местом проведения турнира стала азиатская страна (Япония).

Всего принимает участие 20 команд — "классические" сборные в лице Англии, Ирландии, Шотландии, Уэльса, Франции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Аргентина, Канада, США, Самоа, Тонга, Фиджи и ЮАР, а к ним присоединились те, кто не часто участвует в этом представительном соревновании — хозяйка турнира Япония и сборные Грузии, Уругвая, Намибии, России.

Сборная России попала на чемпионат только благодаря судебному решению. Сначала было прошедшие на соревнование сборные Румынии и Испании были дисквалифицированы за неправильное использование натурализованных игроков из других стран. Но даже такое участие — крайне престижно, отобраться на Кубок мира через европейский отбор намного сложнее из-за высокой конкуренции, по сути борьба идет за 1-2 путевки среди более чем 20 команд.