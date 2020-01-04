СЕГОДНЯ: Кто станет лучшим спортсменом Эстонии 2019 года?
4 января пройдет гала-вечер "Спортивные звезды-2019", на котором будут названы лучшие спортсмены Эстонии минувшего года.
4 января пройдет гала-вечер "Спортивные звезды-2019", на котором будут названы лучшие спортсмены Эстонии минувшего года.
Лауреаты определяются на основе результатов народного голосования, опроса спортивных журналистов и спортивных организаций.
Накануне гала-представления ЭОК назвал официальных номинантов в каждой из четырех категорий.
Лучший спортсмен 2019 года
· Хейки Наби (борьба)
· Магнус Кирт (легкая атлетика)
· Майкель Уйбо (легкая атлетика)
· Отт Тянак (автоспорт)
Лучшая спортсменка 2019 года
· Анетт Контавейт (теннис)
· Эпп Мяэ (борьба)
· Келли Сильдару (лыжный фристайл)
· Кристин Таттар (диск-гольф)
Лучшая команда 2019 года
· Мари Турманн - Харри Лилль (керлинг)
· Отт Тянак - Мартин Ярвеоя (автоспорт)
· Мужская сборная Эстонии по волейболу
· Женская сборная Эстонии по волейболу
Лучший тренер 2019 года
· Андрей Ояметс (волейбол)
· Петрос Киприяну (легкая атлетика)
· Индрек Тустит - Марек Вистер (легкая атлетика)
· Тынис Сильдару (лыжный фристайл)
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