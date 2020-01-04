04.01.2020, 00:15

СЕГОДНЯ: Кто станет лучшим спортсменом Эстонии 2019 года?


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EV100 Spordiaasta tähed 2018
EV100 Spordiaasta tähed 2018Foto: Karli Saul

4 января пройдет гала-вечер "Спортивные звезды-2019", на котором будут названы лучшие спортсмены Эстонии минувшего года.

Лауреаты определяются на основе результатов народного голосования, опроса спортивных журналистов и спортивных организаций.

Накануне гала-представления ЭОК назвал официальных номинантов в каждой из четырех категорий.

Лучший спортсмен 2019 года

· Хейки Наби (борьба)

· Магнус Кирт (легкая атлетика)

· Майкель Уйбо (легкая атлетика)

· Отт Тянак (автоспорт)

Лучшая спортсменка 2019 года

· Анетт Контавейт (теннис)

· Эпп Мяэ (борьба)

· Келли Сильдару (лыжный фристайл)

· Кристин Таттар (диск-гольф)

Лучшая команда 2019 года

· Мари Турманн - Харри Лилль (керлинг)

· Отт Тянак - Мартин Ярвеоя (автоспорт)

· Мужская сборная Эстонии по волейболу

· Женская сборная Эстонии по волейболу

Лучший тренер 2019 года

· Андрей Ояметс (волейбол)

· Петрос Киприяну (легкая атлетика)

· Индрек Тустит - Марек Вистер (легкая атлетика)

· Тынис Сильдару (лыжный фристайл)

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