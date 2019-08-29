СЕГОДНЯ: Кирт выступит в финале "Бриллиантовой лиги". На кону 50 000 долларов

К финалу "Бриллиантовой лиги" получили допуск 8 лучших участников, показавших лучшие результаты на предыдущих стартах серии. Среди конкурентов Кирта сразу четыре немецких копьеметателя.

Победителям финального этапа полагаются денежные призы. За первое место 50 000 долларов, за второе - 20 000, за третье - 10 000 USD...

Год назад Кирт занял в финале "Бриллиантовой лиги" второе место. Сумеет ли он нынче превзойти прошлогодний результат?