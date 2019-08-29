СЕГОДНЯ: Кирт выступит в финале "Бриллиантовой лиги". На кону 50 000 долларов
29 августа в Цюрихе пройдет финальный этап легкоатлетической серии "Бриллиантовой лиги". Эстонию в финале будет представлять только лидер мирового сезона среди копьеметателей Магнус Кирт.
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