29.08.2019, 00:30

СЕГОДНЯ: Кирт выступит в финале "Бриллиантовой лиги". На кону 50 000 долларов


rus.delfi.ee
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Magnus Kirt Kohilas võistlemas
Magnus Kirt.Foto: Siim Solman

29 августа в Цюрихе пройдет финальный этап легкоатлетической серии "Бриллиантовой лиги". Эстонию в финале будет представлять только лидер мирового сезона среди копьеметателей Магнус Кирт.

К финалу "Бриллиантовой лиги" получили допуск 8 лучших участников, показавших лучшие результаты на предыдущих стартах серии. Среди конкурентов Кирта сразу четыре немецких копьеметателя.

Победителям финального этапа полагаются денежные призы. За первое место 50 000 долларов, за второе - 20 000, за третье - 10 000 USD...

Год назад Кирт занял в финале "Бриллиантовой лиги" второе место. Сумеет ли он нынче превзойти прошлогодний результат?

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