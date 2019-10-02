02.10.2019, 12:05

СЕГОДНЯ: Эстонские десятиборцы стартуют на чемпионате мира


rus.delfi.ee
EST 4
Berliin 2018, Teispäev 7.08
Maicel Uibo.Foto: Ilmar Saabas

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе начинается двухдневный турнир десятиборцев. Эстонию в этом виде программы представляют Майкель Уйбо и Янек Ыйглане.

На предыдущем мировом первенстве в Лондоне Ыйглане занял четвертое место. В Катаре наибольшие надежды любители легкой атлетики связывают с выступлением Уйбо.

Первый вид программы десятиборья (100 метров) начнется в 16:35. Борьбу за медали начинают 24 участника.

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