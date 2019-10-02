СЕГОДНЯ: Эстонские десятиборцы стартуют на чемпионате мира

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На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе начинается двухдневный турнир десятиборцев. Эстонию в этом виде программы представляют Майкель Уйбо и Янек Ыйглане.