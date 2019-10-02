02.10.2019, 12:05
СЕГОДНЯ: Эстонские десятиборцы стартуют на чемпионате мира
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе начинается двухдневный турнир десятиборцев. Эстонию в этом виде программы представляют Майкель Уйбо и Янек Ыйглане.
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе начинается двухдневный турнир десятиборцев. Эстонию в этом виде программы представляют Майкель Уйбо и Янек Ыйглане.
На предыдущем мировом первенстве в Лондоне Ыйглане занял четвертое место. В Катаре наибольшие надежды любители легкой атлетики связывают с выступлением Уйбо.
Первый вид программы десятиборья (100 метров) начнется в 16:35. Борьбу за медали начинают 24 участника.
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