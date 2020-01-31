СЕГОДНЯ: Эстония сыграет с Данией. Кто победит?

Обе команды удачно начали выступление в датском Фредериксхафне. Сборная Эстонии разгромила Великобританию (17:1), а хозяева турнира без проблем разобрались с Исландией (12:4).

Последний раз Эстония встречалась с Данией на чемпионате мира в 2018 году. Тот поединок завершился победой скандинавской команды со счетом 3:2.