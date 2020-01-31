31.01.2020, 13:15
СЕГОДНЯ: Эстония сыграет с Данией. Кто победит?
Во втором туре отборочного раунда чемпионата мира по флорболу сборная Эстонии сыграет с Данией (начало в 20:00).
Во втором туре отборочного раунда чемпионата мира по флорболу сборная Эстонии сыграет с Данией (начало в 20:00).
Обе команды удачно начали выступление в датском Фредериксхафне. Сборная Эстонии разгромила Великобританию (17:1), а хозяева турнира без проблем разобрались с Исландией (12:4).
Последний раз Эстония встречалась с Данией на чемпионате мира в 2018 году. Тот поединок завершился победой скандинавской команды со счетом 3:2.
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