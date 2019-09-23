СЕГОДНЯ: "День сурка" для России и Словении на чемпионате Европы

В прошлом матче, который определял победителя группы, легко победили россияне — 3-0 по партиям. Но матч был по сути тренировочным, так как команды заранее обеспечили себе участие в следующем раунде.

Теперь же ставки совсем другие — на кону выход в полуфинал чемпионата Европы, и, если для российской команды это будет прогнозируемый результат, то для сборной Словении — сенсационный, так как в этом матче они явные аутсайдеры. Но… чем черт не шутит?

В 1/8 финала сборная России легко победила греков, а словенцам неожиданно не составили конкуренции крепкие болгары.

В другом четвертьфинале в 21.00 встретятся сборные Польши и Германии. Фавориты противостояния — поляки, которые являются действующими чемпионами мира. В 1/8 поляки разнесли испанцев, а немцы одолели голландцев.