СЕГОДНЯ: 48, 61, 57. Сколько очков наберет сборная Эстонии против Голландии?

Дебютантки чемпионата Европы эстонские волейболистки проиграли все три проведенных матча. Серебряные призеры двух последних чемпионатов Европы голландки лидируют в групповом турнире, не проиграв еще ни одного гейма.

Румынки набрали в поединке с Голландией 48 очков, Азербайджан - 61, а Хорватия - 57. Интересно сколько очков наберут сегодня эстонские волейболистки?

Средний рост игроков голландской команды 190 см, у эстонской команды этот показатель 180 см. Пробить голландский блок нашим девушкам будет нелегко.