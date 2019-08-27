27.08.2019, 01:26

СЕГОДНЯ: 48, 61, 57. Сколько очков наберет сборная Эстонии против Голландии?


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Hollandi vastu on kõigil raskeks läinud, läheb ka Eestil.Foto: Jaanus Lensment

В предпоследнем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Эстонии сыграет в Будапеште с Голландией (начало в 19:00).

Дебютантки чемпионата Европы эстонские волейболистки проиграли все три проведенных матча. Серебряные призеры двух последних чемпионатов Европы голландки лидируют в групповом турнире, не проиграв еще ни одного гейма.

Румынки набрали в поединке с Голландией 48 очков, Азербайджан - 61, а Хорватия - 57. Интересно сколько очков наберут сегодня эстонские волейболистки?

Средний рост игроков голландской команды 190 см, у эстонской команды этот показатель 180 см. Пробить голландский блок нашим девушкам будет нелегко.

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