СЕГОДНЯ: 48, 61, 57. Сколько очков наберет сборная Эстонии против Голландии?
В предпоследнем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Эстонии сыграет в Будапеште с Голландией (начало в 19:00).
В предпоследнем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Эстонии сыграет в Будапеште с Голландией (начало в 19:00).
Дебютантки чемпионата Европы эстонские волейболистки проиграли все три проведенных матча. Серебряные призеры двух последних чемпионатов Европы голландки лидируют в групповом турнире, не проиграв еще ни одного гейма.
Румынки набрали в поединке с Голландией 48 очков, Азербайджан - 61, а Хорватия - 57. Интересно сколько очков наберут сегодня эстонские волейболистки?
Средний рост игроков голландской команды 190 см, у эстонской команды этот показатель 180 см. Пробить голландский блок нашим девушкам будет нелегко.
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