29.01.2020, 06:15
СЕГОДНЯ: 11-кратный чемпион Испании сыграет на Сааремаа. Кто победит?
В первом матче 1/8 финала Кубка Вызова волейболисты "Сааремаа" принимают в Курессааре" испанскую "Альмерию" (начало в 19:00).
В первом матче 1/8 финала Кубка Вызова волейболисты "Сааремаа" принимают в Курессааре" испанскую "Альмерию" (начало в 19:00).
В эстонско-латвийской волейбольной лиге островитяне занимают первое место. 11-кратный чемпион Испании "Альмерия" лидирует в национальном первенстве.
В европейском клубном волейболе Кубок Вызова является третьим по значимости кубковым турниром.
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