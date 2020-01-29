29.01.2020, 06:15

СЕГОДНЯ: 11-кратный чемпион Испании сыграет на Сааремаа. Кто победит?


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Credit 24, Saaremaa ja Bigbank Tartu , võrkpall 3-0
Credit 24, Saaremaa ja Bigbank Tartu , võrkpall 3-0Foto: Irina Mägi

В первом матче 1/8 финала Кубка Вызова волейболисты "Сааремаа" принимают в Курессааре" испанскую "Альмерию" (начало в 19:00).

В эстонско-латвийской волейбольной лиге островитяне занимают первое место. 11-кратный чемпион Испании "Альмерия" лидирует в национальном первенстве.

В европейском клубном волейболе Кубок Вызова является третьим по значимости кубковым турниром.

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