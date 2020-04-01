Сборную Венгрии накрыл коронавирус. У чемпионки мира не было ни одного симптома(3)
Очередной жертвой коронавируса в спортивном мире стала сборная Венгрии по плаванию. Сразу 9 человек (!), связанных с командой, сдали положительный тест.
Очередной жертвой коронавируса в спортивном мире стала сборная Венгрии по плаванию. Сразу 9 человек (!), связанных с командой, сдали положительный тест.
Среди инфицированных оказалась прошлогодняя чемпионка мира на дистанции 200 метров баттерфляем Богларка Капаш.
" У меня не было ни одного симптома. Поэтому важно знать - даже если вы здоровы, то можете распространять вирус. Будьте осторожны и оставайтесь дома", - такое сообщение оставила 26-летняя пловчиха в "Инстаграме".
Интересно, что первый тест Капаш был отрицательный, но у 6-кратной чемпионки Европы решили взять повторный тест, чтобы титулованная спортсменка могла получить специальное разрешение правительства на тренировки. К сожалению, повторный тест оказался положительным.
Все спортсмены, массажисты и тренеры, сдавшие положительный тест на коронавирус , отправлены на 14-дневный карантин, сообщает Венгерская ассоциация плавания.
В Венгрии 525 человек заразились опасной болезнью. От смертельной инфекции скончались 20 человек.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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