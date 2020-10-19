Сборную Эстонии по фехтованию отправили на карантин

Сегодня женская сборная Эстонии должна была начать тренировочные сборы в Вене, но от них пришлось отказаться. Десять дней назад в тренировочном лагере в Тарту они контактировали с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус. По требованию Департамента здоровья, шпажистки должны находиться теперь в изоляции.
Главный тренер команды Кайдо Кааберма относится к проблеме спокойно. "Приходится с такой ситуацией считаться. В Вену должна была приехать и шведская сборная, но и у них эпидемиологическая обстановка ухудшилась,и им пришлось отказаться".
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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