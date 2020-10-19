Сборную Эстонии по фехтованию отправили на карантин

Сегодня женская сборная Эстонии должна была начать тренировочные сборы в Вене, но от них пришлось отказаться. Десять дней назад в тренировочном лагере в Тарту они контактировали с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус. По требованию Департамента здоровья, шпажистки должны находиться теперь в изоляции.

Главный тренер команды Кайдо Кааберма относится к проблеме спокойно. "Приходится с такой ситуацией считаться. В Вену должна была приехать и шведская сборная, но и у них эпидемиологическая обстановка ухудшилась,и им пришлось отказаться".

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.



Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!