Сборная России сыграла первый матч под новым названием

Гандбольный чемпионат мира - первый турнир после решения Спортивного арбитражного суда, на котором Россия выступает в нейтральном статусе.

На стартовый поединок россияне вышли в красной форме. Вместо герба на груди было лого Федерации гандбола России. Никаких надписей, которые бы позволили идентифицировать команду, на майках не было.

Следующий поединок на мировом первенстве сборная ФГР проведет 16 января со Словенией, которая в первом туре разгромила Южную Корею - 51:29 (25:16).

В чемпионате мира впервые участвуют 32 команды, которые на первом этапе разбиты на 8 групп. Во втором раунде турнира борьбу за медали продолжат 3 лучшие команды из группы.