Сборная России проиграла на Кубке мира команде Самоа

В первом туре россияне проиграли хозяевам соревнований со счётом 10:30. 3 октября сборная России сыграет с Ирландией, 9-го — с Шотландией.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России пробиться в финальный этап соревнований не смогла.

”Это регби. Спасибо нашим соперникам за игру. Мы прибыли сюда, поставив перед собой цель — завоевать уважение, показать, как мы преданы делу, как мы можем навязывать борьбу. Мы на правильном пути к достижению цели. Впереди ещё две игры. Спасибо за поддержку — в России и по всему миру. Спасибо всем, кто пришёл на стадион.

Как я сказал, мы прибыли на турнир, чтобы показать, как мы можем навязать борьбу. Мы можем играть в захватывающую игру регби. Мы на верном пути. К сожалению, мы не использовали преимущество в первом тайме. Игроки сборной Самоа свои шансы использовали уверенно. Но это прекрасный опыт для всех ребят. Все продемонстрировали выдающуюся игру сегодня", — сказал капитан сборной России Василий Артемьев после матча.