Сборная России на ЧМ-2021 будет называться "Команда ФГР"

До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под государственным гимном и флагом.

На чемпионате мира в Египте сборная России будет называться "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей).

Чемпионат мира по гандболу пройдет 14-31 января в пяти городах Египта. В турнире примут участие 32 команды, которые на первом этапе разбиты на 8 групп. Соперниками российских гандболистов будут Беларусь, Словения и Корея. В следующий раунд выйдут три лучшие команды из группы.