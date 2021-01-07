Сборная России на ЧМ-2021 будет называться "Команда ФГР"

На следующей неделе в Египте начинается чемпионат мира по гандболу, в котором примет участие сборная России. Мировое первенство на берегах Нила станет первым турниром, на котором в отношении российских спортсменов вводятся санкции Всемирного антидопингового агентства.
До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под государственным гимном и флагом.
На чемпионате мира в Египте сборная России будет называться "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей).
Чемпионат мира по гандболу пройдет 14-31 января в пяти городах Египта. В турнире примут участие 32 команды, которые на первом этапе разбиты на 8 групп. Соперниками российских гандболистов будут Беларусь, Словения и Корея. В следующий раунд выйдут три лучшие команды из группы.
Зинченко хорошо сыграл в схеме с тремя центральными защитниками
Зачем нужно всегда держать в «бардачке» настойку боярышника
Многим людям вообще не грозит COVID-19: иммунолог назвал причины
В Британии студентка оглохла после мытья головы