Сборная Ирана вопреки всему миру приедет в Крым

"Ждем команду Ирана, которая приедет тренироваться и готовиться к чемпионату мира", - сообщил президент Крымского футбольного союза Ветоха, выступая на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.

По его словам, тренировочный сбор будет проходить в Евпатории на многофункциональном спортивном комплексе "Арена-Крым", где созданы все условия для тренировок и проведения различных спортивных соревнований. В комплексе недавно была положена беговая дорожка, которая отвечает мировым стандартам, где могут тренироваться национальные сборные.

Ветоха добавил, что приезд сборной Ирана в составе 18 атлетов ожидается в конце августа. "Им подходит наш климат для тренировок. Мы будем рады, если все случится, они приедут в Крым, сейчас их команда занимается оформлением необходимых документов", - отметил Ветоха.

Напомним, что чемпионат мира по легкой атлетике начнется в конце сентября этого года в Дохе, столице Катара.