Сборная Эстонии выиграла командный чемпионат Европы

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Ксения Балта победила в прыжковых соревнованиях с результатом 6,52 м, а женская команда в эстафете 4х100 м, тоже при участии Ксении, установила национальный рекорд — 44,71 сек. Это позволило опередить все команды второй лиги.