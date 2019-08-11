11.08.2019, 21:32

Сборная Эстонии выиграла командный чемпионат Европы

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Berliin 2018, Ksenija Balta
Ksenija Balta hüppas kaugust 6.52.Foto: Ilmar Saabas

Ксения Балта победила в прыжковых соревнованиях с результатом 6,52 м, а женская команда в эстафете 4х100 м, тоже при участии Ксении, установила национальный рекорд — 44,71 сек. Это позволило опередить все команды второй лиги.

В итоговой таблице второй лиги Эстония на 15,5 очков опередила Словению и в следующем году будет выступать в первой лиге:

Итоговый результат во Второй лиге Фото: european-athletics.org
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