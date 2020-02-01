Сборная Эстонии в шаге от выхода на чемпионат мира

В другом матче хозяева турнира датчане разгромили с нужным счетом Великобританию - 17:0 (8:0, 4:0, 5:0).

Дания и Эстония набрали по 5 очков, но у скандинавов лучшая разница забитых и пропущенных мячей +25, тогда как у Эстонии этот показатель равен +24.

Дания заняла первое место в группе и гарантировала себе пропуск на декабрьский чемпионат мира. Такого же права добилась в параллельной группе Швеция.

2 февраля пройдут стыковые матчи. Сборная Эстонии сыграет в поединке за третье место с Польшей. Победитель этого матча также получит пропуск на чемпионат мира.