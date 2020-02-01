Сборная Эстонии в шаге от выхода на чемпионат мира

В заключительном матче группового турнира отборочного раунда чемпионата мира по флорболу сборная Эстонии победила в датском Фредериксхавне Исландию - 13:5 (1:2, 6:2, 6:1).
В другом матче хозяева турнира датчане разгромили с нужным счетом Великобританию - 17:0 (8:0, 4:0, 5:0).
Дания и Эстония набрали по 5 очков, но у скандинавов лучшая разница забитых и пропущенных мячей +25, тогда как у Эстонии этот показатель равен +24.
Дания заняла первое место в группе и гарантировала себе пропуск на декабрьский чемпионат мира. Такого же права добилась в параллельной группе Швеция.
2 февраля пройдут стыковые матчи. Сборная Эстонии сыграет в поединке за третье место с Польшей. Победитель этого матча также получит пропуск на чемпионат мира.
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