Сборная Эстонии провела генеральную репетицию на Украине
23 августа начинается женский чемпионат Европы по волейболу, в котором примут участие 24 команды. Впервые в финальной стадии этого турнира выступят эстонские волейболистки.
23 августа начинается женский чемпионат Европы по волейболу, в котором примут участие 24 команды. Впервые в финальной стадии этого турнира выступят эстонские волейболистки.
Последней проверкой сил для сборной Эстонии стал контрольный турнир в Запорожье. Наши девушки с одинаковым счетом 1:3 проиграли Белоруссии и Украине, но обыграли запорожскую "Орбиту" - 3:1.
Прямиком из Запорожья сборная Эстония отправляется в Будапешт, где пройдет один из групповых турниров чемпионата Европы. В 1/8 финала из каждой группы выйдут четыре лучшие команды.
Расписание игр сборной Эстонии
23 августа Эстония - Венгрия
24 августа Эстония - Хорватия
25 августа Эстония Румыния
27 августа Эстония - Нидерланды
28 августа Эстония - Азербайджан
Главный тренер сборной Эстонии Андрей Ояметс назвал состав команды для выступления на чемпионате Европы. В него вошли: Нетте Пейт, Ану Эннок, Кристийне Мийлен, Ингрид Кийск, Ханна Паюла, Элийса Пейт, Лийс Куллерканн, Элийсе Холлас, Юлия Мыннакмяэ, Кайса Бахмачев, Керту Лаак, Кристель Моор, Кристи Нылвак, Натали-Анетт Хайдла.
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