Сборная Эстонии провела генеральную репетицию на Украине

Последней проверкой сил для сборной Эстонии стал контрольный турнир в Запорожье. Наши девушки с одинаковым счетом 1:3 проиграли Белоруссии и Украине, но обыграли запорожскую "Орбиту" - 3:1.

Прямиком из Запорожья сборная Эстония отправляется в Будапешт, где пройдет один из групповых турниров чемпионата Европы. В 1/8 финала из каждой группы выйдут четыре лучшие команды.

Расписание игр сборной Эстонии

23 августа Эстония - Венгрия

24 августа Эстония - Хорватия

25 августа Эстония Румыния

27 августа Эстония - Нидерланды

28 августа Эстония - Азербайджан

Главный тренер сборной Эстонии Андрей Ояметс назвал состав команды для выступления на чемпионате Европы. В него вошли: Нетте Пейт, Ану Эннок, Кристийне Мийлен, Ингрид Кийск, Ханна Паюла, Элийса Пейт, Лийс Куллерканн, Элийсе Холлас, Юлия Мыннакмяэ, Кайса Бахмачев, Керту Лаак, Кристель Моор, Кристи Нылвак, Натали-Анетт Хайдла.