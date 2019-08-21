21.08.2019, 01:10

Сборная Эстонии провела генеральную репетицию на Украине


rus.delfi.ee
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Eesti vs. Šveits kontrollmäng Rakveres
Eesti vs. Šveits kontrollmäng Rakveres Foto: Rauno Volmar

23 августа начинается женский чемпионат Европы по волейболу, в котором примут участие 24 команды. Впервые в финальной стадии этого турнира выступят эстонские волейболистки.

Последней проверкой сил для сборной Эстонии стал контрольный турнир в Запорожье. Наши девушки с одинаковым счетом 1:3 проиграли Белоруссии и Украине, но обыграли запорожскую "Орбиту" - 3:1.

Прямиком из Запорожья сборная Эстония отправляется в Будапешт, где пройдет один из групповых турниров чемпионата Европы. В 1/8 финала из каждой группы выйдут четыре лучшие команды.

Расписание игр сборной Эстонии
23 августа Эстония - Венгрия
24 августа Эстония - Хорватия
25 августа Эстония Румыния
27 августа Эстония - Нидерланды
28 августа Эстония - Азербайджан

Главный тренер сборной Эстонии Андрей Ояметс назвал состав команды для выступления на чемпионате Европы. В него вошли: Нетте Пейт, Ану Эннок, Кристийне Мийлен, Ингрид Кийск, Ханна Паюла, Элийса Пейт, Лийс Куллерканн, Элийсе Холлас, Юлия Мыннакмяэ, Кайса Бахмачев, Керту Лаак, Кристель Моор, Кристи Нылвак, Натали-Анетт Хайдла.

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