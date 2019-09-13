Сборная Эстонии отлично стартовала на чемпионате Европы
В первом матче наша команда дала бой действующим чемпионам мира из Польши, выиграв партию и была близка к взятию очков с одним из фаворитов всего чемпионата.
В первом матче наша команда дала бой действующим чемпионам мира из Польши, выиграв партию и была близка к взятию очков с одним из фаворитов всего чемпионата.
Уже в первой партии эстонские волейболисты показали, что вышли не отбывать номер - боевые 22 очка и несколько неплохих эпизодов в течение сета.
Во второй партии полетела подача и поляки в какой-то момент растерялись, счет достиг +4 в пользу нашей сборной. Только более высокий класс позволил действующим чемпионам мира добраться до тай-брейка.
В третьем сете у эстонцев разладилась подача, было много своих ошибок, но игра в поле все равно позволила навязать борьбу полякам. Сборной Польши пришлось собрать все свои силы, и в четвертой партии показать себя во всем блеске - 25:17.
В целом, Эстония сильно удивила экспертов своей игрой и заставила говорить о себе не просто как о претенденте на выход из своей группы, но и о ее шансах на второе место в группе, что дает более легкого соперника в 1/8 финала.
В других матчах группы D, в которой выступает эстонская команда, украинцы обыграли чехов, а голландцы вечером играют с Черногорией.
Результаты всех матчей дня (информация будет дополняться):
Группа D:
Эстония - Польша 1:3 (22:25, 27:25, 22:25, 17:25)
Чехия - Украина 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25)
Голландия - Черногория 3:0 (25:13, 25:17, 25:15)
Группа А:
Болгария - Румыния 3:0 (28:26, 25:20, 25:20)
Италия - Греция 0:0 (матч начнется в 21.45)
Группа B:
Сербия - Германия 3:0 (25:21, 25:17, 25:15)
Словакия - Испания 3:2 (25:23, 25:23, 20:25, 16:25, 18:16)
Бельгия - Австрия 0:0 (матч начнется в 21.30)
Группа C:
Македония - Турция 0:3 (20:25, 23:25, 13:25)
Беларусь - Россия 0:0 (матч начнется в 21.30)
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