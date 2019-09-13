Сборная Эстонии отлично стартовала на чемпионате Европы

Уже в первой партии эстонские волейболисты показали, что вышли не отбывать номер - боевые 22 очка и несколько неплохих эпизодов в течение сета.

Во второй партии полетела подача и поляки в какой-то момент растерялись, счет достиг +4 в пользу нашей сборной. Только более высокий класс позволил действующим чемпионам мира добраться до тай-брейка.

В третьем сете у эстонцев разладилась подача, было много своих ошибок, но игра в поле все равно позволила навязать борьбу полякам. Сборной Польши пришлось собрать все свои силы, и в четвертой партии показать себя во всем блеске - 25:17.

В целом, Эстония сильно удивила экспертов своей игрой и заставила говорить о себе не просто как о претенденте на выход из своей группы, но и о ее шансах на второе место в группе, что дает более легкого соперника в 1/8 финала.

В других матчах группы D, в которой выступает эстонская команда, украинцы обыграли чехов, а голландцы вечером играют с Черногорией.

Результаты всех матчей дня (информация будет дополняться):

Группа D:

Эстония - Польша 1:3 (22:25, 27:25, 22:25, 17:25)

Чехия - Украина 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25)

Голландия - Черногория 3:0 (25:13, 25:17, 25:15)

Группа А:

Болгария - Румыния 3:0 (28:26, 25:20, 25:20)

Италия - Греция 0:0 (матч начнется в 21.45)

Группа B:

Сербия - Германия 3:0 (25:21, 25:17, 25:15)

Словакия - Испания 3:2 (25:23, 25:23, 20:25, 16:25, 18:16)

Бельгия - Австрия 0:0 (матч начнется в 21.30)

Группа C:

Македония - Турция 0:3 (20:25, 23:25, 13:25)

Беларусь - Россия 0:0 (матч начнется в 21.30)