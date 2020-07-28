Сборная Эстонии отказалась от матчей с чемпионами мира

"Поскольку из Польши в последние дни поступило много сообщений об увеличении числа зараженных, команда решила, что такая поездка создает слишком много потенциальных рисков для здоровья игроков, тренеров и их семей. Мы вынуждены отказаться от двух товарищеских матчей, - так прокомментировал порталу Волейбольного союза отказ от игр в Польше наставник эстонской дружины Седрик Энар.

Поляки раздражены

"Конечно, нам очень хотелось проверить свои силы в поединках с действующим чемпионом мира, но мы в первую очередь должны думать о здоровье людей", - добавил 44-летний французский специалист.

Известно, что решение отказаться от поездки в Польшу игроки сборной Эстонии приняли на собрании после заключительного контрольного матча в Финляндии - оно началось вечером 24 июля и затянулось до глубокой ночи.

На решение игроков отказаться от поездки в Польшу наверняка повлияли коронавирусные матчи на острове Сааремаа. Напомним, что распространение опасной болезни в Эстонии связывают с волейбольными поединками Кубка вызова между "Сааремаа" и итальянским "Миланом", которые состоялись 4-5 марта в Курессааре.

Поляки выставили счет

У польской стороны отказ эстонской стороны от запланированных матчей вызвал раздражение.

"Я нахожу решение эстонцев странным. Такие дела за один день до начала матчей не делаются. Эстонцы должны были предупредить нас о своем отказе раньше", - отметил в интервью польским СМИ главный тренер сборной Польши Витал Хейнен.

Подготовка к двум товарищеским матчам потребовала от польской стороны определенных финансовых затрат. Известно, что для урегулирования ситуации в Лодзь прилетал президент Волейбольного союза Эстонии Ханно Певкур. Поляки наверняка выставили эстонской стороне счет за понесенные убытки, но о деталях переговоров Певкура с польским коллегой информации нет.

На прошлой неделе сборная Эстонии провела серию контрольных игр в Финляндии. Эстонские волейболисты возвратились домой, где продолжат подготовку к товарищеским матчам с Латвией, которые пройдут 6-8 августа в Выру и Тарту.