Сборная Эстонии опередила Португалию. Кто продолжает борьбу за медали?

Нынешнее первенство впервые проходит с участием 24 команд. Дебютант чемпионата Европы сборная Эстонии заняла последнее место в группе, проиграв в Будапеште все 5 проведенных матчей.

Но это было не самое худшее выступление на турнире - Португалия также проиграла 5 матчей. Подопечные Андрея Ояметса заработали на чемпионате Европы 1 очко и выиграли 4 сета, тогда как Португалия сумела победить только в одной партии. Эстония опередила волейболисток с Пиренейского полуострова и заняла на чемпионате Европы 23-е место.

Борьбу за медали чемпионата Европы продолжат 16 команд. Матчи первого раунда плей-офф будут сыграны 1 сентября.

Чемпионат Европы - 1/8 финала

Сербия - Румыния

Азербайджан - Болгария

Россия - Бельгия

Польша - Испания

Турция - Хорватия

Нидерланды - Греция

Италия - Словакия

Германия - Словения

Женский чемпионат Европы по волейболу завершится 8 сентября. Полуфиналы, поединок за бронзовые медали и финал состоятся в Анкаре.