Сборная Эстонии опередила Португалию. Кто продолжает борьбу за медали?
В Анкаре, Лодзи, Будапеште и Братиславе завершился первый этап женского чемпионата Европы по волейболу.
В Анкаре, Лодзи, Будапеште и Братиславе завершился первый этап женского чемпионата Европы по волейболу.
Нынешнее первенство впервые проходит с участием 24 команд. Дебютант чемпионата Европы сборная Эстонии заняла последнее место в группе, проиграв в Будапеште все 5 проведенных матчей.
Но это было не самое худшее выступление на турнире - Португалия также проиграла 5 матчей. Подопечные Андрея Ояметса заработали на чемпионате Европы 1 очко и выиграли 4 сета, тогда как Португалия сумела победить только в одной партии. Эстония опередила волейболисток с Пиренейского полуострова и заняла на чемпионате Европы 23-е место.
Борьбу за медали чемпионата Европы продолжат 16 команд. Матчи первого раунда плей-офф будут сыграны 1 сентября.
Чемпионат Европы - 1/8 финала
Сербия - Румыния
Азербайджан - Болгария
Россия - Бельгия
Польша - Испания
Турция - Хорватия
Нидерланды - Греция
Италия - Словакия
Германия - Словения
Женский чемпионат Европы по волейболу завершится 8 сентября. Полуфиналы, поединок за бронзовые медали и финал состоятся в Анкаре.
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