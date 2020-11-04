Сборная Эстонии неудачно начала отборочный турнир в Австрии

По разным причинам обе команды недосчитались своих ведущих игроков. Так, в составе сборной Эстонии отсутствовали Денер Яанимаа (ЦСКА, Россия), выступающие в Германии Майт Патрайл и Карл Роосна... Костяк эстонской команды составили игроки, выступающие в домашнем первенстве.

Следующий поединок отборочного турнира чемпионата Европы сборная Эстонии проведет 8 ноября в Таллинне против Германии, которая свой стартовый матч проведет с Боснией и Герцеговиной.

В финальную стадию чемпионата Европы, которая пройдет в 2022 году в Венгрии и Словакии, выйдут две лучшие команды из группы. Шанс попасть на континентальное первенство имеет и команда, занявшая третье место в групповом турнире.