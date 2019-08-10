Сборная Эстонии лидирует на командном чемпионате Европы

На втором месте Словения - 179. Замыкает тройку лидеров Латвия - 165 очков. Право выступления в первой лиге командного чемпионата Европы получит только победитель соревнований в Хорватии.

Ожидаемая победа Кирта

В первый день турнира эстонские легкоатлеты одержали только одну победу, но удачно проведенная концовка субботнего дня вывела их в лидеры.

12 очков в копилку сборной Эстонии принес Магнус Кирт. Лидер мирового сезона копьеметателей ограничился в Вараждине скромным для себя результатом 81.47, но этого хватило, чтобы опередить всех конкурентов.

Вечно молодая Балта

В женской эстафете 4х100 м эстонский квартет (Ыйлме Выро, Креэте Верлин, Каролин Кяярт, Ксения Балта) финишировал вторым с новым национальным рекордом - 44,71.

Прежнее достижение, установленное в 2014 году, было улучшено на 0,04 секунды. Из предыдущего состава в строю осталась только Балта.