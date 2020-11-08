Сборная Эстонии капитулировала перед чемпионами Европы и мира

В первом тайме на площадке шла равная борьба, но после перерыва неоднократные чемпионы Европы и мира смяли хозяев паркета.

Сборная Эстонии потерпела второе поражение в отборочном турнире. Следующие два поединка она проведет в марте против боснийцев.