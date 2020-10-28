28.10.2020, 01:10
Самый быстрый мужчина мира заработал дисквалификацию за допинг-тесты
Американский спринтер Кристиан Коулман получил 2 года дисквалификации от Дисциплинарного трибунала Всемирной легкоатлетической федерации.
Американский спринтер Кристиан Коулман получил 2 года дисквалификации от Дисциплинарного трибунала Всемирной легкоатлетической федерации.
Причиной такого наказания стало нарушение антидопинговых правил. 24-летний спортсмен пропустил 3 допинг-теста за 12 месяцев — это произошло 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года.
На прошлогоднем чемпионате мира, который проходил в Дохе, Коулман завоевал золотые медали на дистанции 100 метров и в эстафете 4х100 м.
Дисквалификация Коулмана рассчитана до 13 мая 2022 года. Таким образом, он пропустит Олимпиаду в Токио, которая из-за пандемии коронавируса перенесена на 2021 год.
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