13.02.2021, 17:45

Самый быстрый мужчина Эстонии. Назаров установил в Ласнамяэ рекорд


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KARL ERIK NAZAROV
KARL ERIK NAZAROVFoto: ALDO LUUD, Õhtuleht

На молодежном чемпионате страны по легкой атлетике Карл-Эрик Назаров установил рекорд Эстонии на дистанции 60 метров - 6,63.

20-летний Назаров в Ласнамяэском легкоатлетическом холле обновил на 0,05 секунды свой же собственное достижение, установленное год назад.

В списке лучших результатов зимнего сезона Назаров со своим результатом занимает 10-е место в Европе и 23-е в мире.

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