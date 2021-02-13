13.02.2021, 17:45
Самый быстрый мужчина Эстонии. Назаров установил в Ласнамяэ рекорд
На молодежном чемпионате страны по легкой атлетике Карл-Эрик Назаров установил рекорд Эстонии на дистанции 60 метров - 6,63.
На молодежном чемпионате страны по легкой атлетике Карл-Эрик Назаров установил рекорд Эстонии на дистанции 60 метров - 6,63.
20-летний Назаров в Ласнамяэском легкоатлетическом холле обновил на 0,05 секунды свой же собственное достижение, установленное год назад.
В списке лучших результатов зимнего сезона Назаров со своим результатом занимает 10-е место в Европе и 23-е в мире.
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