Самая красивая легкоатлетка мира поделилась эффектным видео из отпуска

На видео, состоящем из лучших моментов поездки, спортсменка дефилирует в бикини, демонстрирует эффектные наряды, а также тренируется и катается на гидроцикле.

”Самая красивая спортсменка в Instagram”, ”Она просто идеальна”, ”Мечта”, ”Она вообще реальна”, — восторженно отреагировали подписчики Шмидт в комментариях.

В 2017 году немецкая легкоатлетка была признана самой сексуальной спортсменкой мира по версии американского издания Busted Coverage.