16.10.2020, 10:10

Самая красивая легкоатлетка мира поделилась эффектным видео из отпуска

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Алиса Шмидт
Алиса Шмидт Фото: Instagram Алисы Шмидт

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую многие популярные СМИ признают эталоном красоты и женственности, опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, посвященный прошедшему в Греции отпуску.

На видео, состоящем из лучших моментов поездки, спортсменка дефилирует в бикини, демонстрирует эффектные наряды, а также тренируется и катается на гидроцикле.

”Самая красивая спортсменка в Instagram”, ”Она просто идеальна”, ”Мечта”, ”Она вообще реальна”, — восторженно отреагировали подписчики Шмидт в комментариях.

В 2017 году немецкая легкоатлетка была признана самой сексуальной спортсменкой мира по версии американского издания Busted Coverage.

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