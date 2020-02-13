"Сааремаа" удивил испанцев и пробился в 1/4 финала Кубка вызова

В ответном матче 1/8 финала Кубка вызова волейболисты "Сааремаа" обыграли в гостях испанскую "Альмерию" - 3:1. Эта победа вывела эстонский клуб в четвертьфинал.
Первый поединок в Курессааре завершился победой 11-кратного чемпиона Испании со счетом 3:2. Чтобы пробиться в следующую стадию турнира, островитянам надо было побеждать в гостях со счетом 3:0 или 3:1. И они справились с этой задачей.
В четвертьфинале Кубка вызова "Сааремаа" дважды сыграет с итальянским "Миланом". Выход в 1/4 финала третьего по значимости еврокубкового турнира гарантировал эстонскому клубу 10 000 евро.
Карлсен о главной ошибке Гитлера и Наполеона в войнах с Россией
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о зверствах отца
Спустя много лет раскрыт киноляп фильма «Москва слезам не верит»