"Сааремаа" удивил испанцев и пробился в 1/4 финала Кубка вызова

Первый поединок в Курессааре завершился победой 11-кратного чемпиона Испании со счетом 3:2. Чтобы пробиться в следующую стадию турнира, островитянам надо было побеждать в гостях со счетом 3:0 или 3:1. И они справились с этой задачей.

В четвертьфинале Кубка вызова "Сааремаа" дважды сыграет с итальянским "Миланом". Выход в 1/4 финала третьего по значимости еврокубкового турнира гарантировал эстонскому клубу 10 000 евро.