С рекордом Эстонии, но без медали. Зайцев в милиметрах от пьедестала почета

На дистанции 50 метров баттерфляем Зайцев (на следующей неделе ему исполнится 22 года) стартовал в субботу три раза. И в каждом из заплывов (предварительный, полуфинал и финал) воспитанник спортклуба "Гарант" показывал рекордное время.

Чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем стал россиянин Олег Костин - 22,23. Серебро взял венгр Себастьян Сабо - 22,35. Бронза у турецкого пловца Уэмитджана Гереша - 22,38.