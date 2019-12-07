С рекордом Эстонии, но без медали. Зайцев в милиметрах от пьедестала почета

В Глазго близится к завершению чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. В предпоследний день турнира Даниэль Зайцев с рекордом Эстонии занял четвертое место на дистанции 50 метров баттерфляем - 22,39. До бронзовой медали ему не хватило лишь 0,01 секунды!
На дистанции 50 метров баттерфляем Зайцев (на следующей неделе ему исполнится 22 года) стартовал в субботу три раза. И в каждом из заплывов (предварительный, полуфинал и финал) воспитанник спортклуба "Гарант" показывал рекордное время.
Чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем стал россиянин Олег Костин - 22,23. Серебро взял венгр Себастьян Сабо - 22,35. Бронза у турецкого пловца Уэмитджана Гереша - 22,38.
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