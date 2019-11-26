Руководители российских спортивных федераций вызваны в администрацию Путина. Все очень серьезно

Тема встречи – обсуждение вопросов, связанным с возможным введением исполкомом ВАДА жёстких санкций в отношении России и российских спортсменов, которые могут вступить в силу после исполкома ВАДА (Всемирного антидопингового агентства), который состоится 9 декабря в Париже.

В настоящее время ВАДА предлагается:

— лишить РУСАДА статуса соответствия;

— отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года;

— наложить запрет на проведение в России любых международных соревнований, а запланированные перенести в другую страну, если это не является юридически или практически невозможным.

То есть может забанить Россию на 4 года и отобрать Евро-2020, финал Лиги чемпионов, ЧМ по хоккею и другие турниры.