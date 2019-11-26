26.11.2019, 11:25

Руководители российских спортивных федераций вызваны в администрацию Путина. Все очень серьезно

 (3)
EST 9
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

По информации сайта ”Чемпионат”, в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.

Тема встречи – обсуждение вопросов, связанным с возможным введением исполкомом ВАДА жёстких санкций в отношении России и российских спортсменов, которые могут вступить в силу после исполкома ВАДА (Всемирного антидопингового агентства), который состоится 9 декабря в Париже.

В настоящее время ВАДА предлагается:

— лишить РУСАДА статуса соответствия;

— отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года;

— наложить запрет на проведение в России любых международных соревнований, а запланированные перенести в другую страну, если это не является юридически или практически невозможным.

То есть может забанить Россию на 4 года и отобрать Евро-2020, финал Лиги чемпионов, ЧМ по хоккею и другие турниры.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: