Ровно 50 лет назад начался "Матч века", в котором сборную СССР спас эстонец

По регламенту матча команды выставляли по 10 гроссмейстеров, каждый из которых играл 4 партии с одним из соперников. Сыграно было 40 партий — 19 из них закончились победой одной из сторон. Бюджет составлял 100 000 американских долларов. В матче приняли участие шесть чемпионов мира, включая Бобби Фишера.

Команда СССР, средний возраст участников которой был выше, выиграла со счётом 20½:19½, хотя и уступила на первых четырех досках. Особенно неудачно сыграл Тигран Петросян, уступивший Фишеру 1:3. Лучший результат в составе советской команды показал уроженец Нарвы Пауль Керес, которому к тому моменту уже исполнилось 54 года. Ему противостоял югославский гроссмейстер Борислав Ивков, переживавший эпоху расцвета своей карьеры. Однако Керес не дал своему оппоненту ни шанса (3:1 в четырех партиях), его победа в последнем туре принесла советской команде общую победу.

Керес - Ивков

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Nc3 Bg4 4.h3 Bxf3 5.Qxf3 Nc6 6.g3 g6 7.Bg2 Bg7 8.O-O h5 9.d3 h4 10.g4 e5 11.Nd5 Nce7 12.Rb1 Nxd5 13.exd5 a5 14.c3 Ne7 15.Qe2 f5 16. f4 fxg4 17. Qxg4 Qd7 18. fxe5 Bxe5 19. Bg5 Qxg4 20. hxg4 Rh7 21 .Be4 Kd7 22. Rf3 Rg8 23. Rbf1 Ke8 24. Kh1 h3 25. Rd1 Kd7 26. d4 cxd4 27. cxd4 Bh8 28. Kh2 Rc8 29. Rdf1 Bxd4 30. Rf7 Be5+ 31. Kh1 Rxf7 32. Rxf7 Rc4 33. Bxg6 Rd4 34. Rxe7+ Kc8 35. Bf5+ Kb8 36. Re8+ Ka7 37. Be3 1-0

Финальная позиция партии