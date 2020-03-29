Ровно 50 лет назад начался "Матч века", в котором сборную СССР спас эстонец

29 марта марта 1970 года в Белграде стартовал шахматный матч сборной СССР против сборной мира. В русскоязычной шахматной прессе и литературе он получил название ”матч века”.
По регламенту матча команды выставляли по 10 гроссмейстеров, каждый из которых играл 4 партии с одним из соперников. Сыграно было 40 партий — 19 из них закончились победой одной из сторон. Бюджет составлял 100 000 американских долларов. В матче приняли участие шесть чемпионов мира, включая Бобби Фишера.
Команда СССР, средний возраст участников которой был выше, выиграла со счётом 20½:19½, хотя и уступила на первых четырех досках. Особенно неудачно сыграл Тигран Петросян, уступивший Фишеру 1:3. Лучший результат в составе советской команды показал уроженец Нарвы Пауль Керес, которому к тому моменту уже исполнилось 54 года. Ему противостоял югославский гроссмейстер Борислав Ивков, переживавший эпоху расцвета своей карьеры. Однако Керес не дал своему оппоненту ни шанса (3:1 в четырех партиях), его победа в последнем туре принесла советской команде общую победу.
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