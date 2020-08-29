Ровно 100 лет назад Эстония завоевала первое золото Олимпийских игр

Ровно 100 лет назад - 29 августа 1920 года - штангист Альфред Неуланд принес Эстонии первое золото Олимпийских игр.
На момент победы в бельгийском Антверпене, где состоялся дебют эстонских олимпийцев под сине-черно-белым флагом, уроженцу Валги было 24 года. Однако спортивная известность пришла к нему еще во времена Российской империи - два года подряд (2016-2017) эстонский штангист становился чемпионом России.
Олимпийская победа за явным преимуществом
На Олимпиаде-1920 штангисты впервые состязались по весовым категориям. Тяжелоатлетический турнир проходил на ипподроме. Эстонский силач выступал в весовой категории до 67,5 кг, где соперничали 11 легковесов.
Штангисты соревновались в троеборье, которое состояло тогда из следующих упражнений - рывок одной рукой, толчок одной рукой и толчок двумя руками. Уже в первом упражнении Неуланд захватил лидерство, опередив ближайшего конкурента на 12,5 кг. Победа эстонского штангиста была лишь вопросом времени.
257,5 кг - такова золотая сумма Неуланда в Антверпене. Завоевавший серебряную медаль бельгиец Луи Виллике отстал на 17,5 кг. Интересно отметить, что со своим результатом Неуланд занял бы второе место в турнире тяжеловесов.
Золото чемпионата мира в Таллинне
На чемпионате мира 1922 года по тяжелой атлетике, который проходил в Таллинне, Неуланд выиграл золотую медаль в полусреднем весе - он стал первым эстонским спортсменом, завоевавшим титул чемпиона мира. В этой же весовой категории Неуланд получил серебро Олимпиады-1924 в Париже - штангисты тогда соревновались в пятиборье.
За свою спортивную карьеру Неуланд установил 12 мировых, 10 олимпийских и 45 рекордов Эстонии.
В 1940 году, когда в Эстонии сменился политический строй, магазин рыболовных принадлежностей Неуланда национализировали и он вынужден был покинуть Валга. В годы войны знаменитый спортсмен жил в разных уголках Эстонии.
Старший сын олимпийского чемпиона был призван в ряды Красной Армии - он погиб под Великими Луками.
После войны олимпийский чемпион работал в различных структурах пищевой промышленности, отвечая за производство лимонада, пива, и спиртосодержащей продукции. Затем Неуланд вернулся в тяжелую атлетику - он передавал свой богатый опыт молодым штангистам и занимался судейской деятельностью.
Первый в истории эстонского спорта олимпийский чемпион скончался в 1966 году. Его похоронили на Метсакальмисту.
Президент МОК поздравил Эстонию
Президент МОК Томас Бах тепло поздравил спортивную общественность Эстонии по случаю 100-летия завоевания первой золотой олимпийской медали:
"Эстония - мощная олимпийская страна: маленькая нация, которая постоянно выигрывает медали. Эта победа сделала вас знаменитыми и проложила путь 100-летней олимпийской истории, в течение которой вы выиграли более 70 медалей. Мои слова благодарности Олимпийскому комитету Эстонии и его президенту Урмасу Сыырумаа за постоянное распространение олимпийских ценностей в стране. Желаю вам еще 100 лет спортивных достижений".
В честь 100-летнего юбилея победы Неуланда Eesti Post выпустила почтовую марку на серебряной фольге. Ее автор - известный художник Индрек Ильвес. Тираж марки 10 000 экземпляров, из которых 500 изготовлено в сувенирном варианте. Номинал марки 13 евро, сувенирный вариант стоит 20 евро.
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