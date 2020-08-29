Ровно 100 лет назад Эстония завоевала первое золото Олимпийских игр

На момент победы в бельгийском Антверпене, где состоялся дебют эстонских олимпийцев под сине-черно-белым флагом, уроженцу Валги было 24 года. Однако спортивная известность пришла к нему еще во времена Российской империи - два года подряд (2016-2017) эстонский штангист становился чемпионом России.

Олимпийская победа за явным преимуществом

На Олимпиаде-1920 штангисты впервые состязались по весовым категориям. Тяжелоатлетический турнир проходил на ипподроме. Эстонский силач выступал в весовой категории до 67,5 кг, где соперничали 11 легковесов.

Штангисты соревновались в троеборье, которое состояло тогда из следующих упражнений - рывок одной рукой, толчок одной рукой и толчок двумя руками. Уже в первом упражнении Неуланд захватил лидерство, опередив ближайшего конкурента на 12,5 кг. Победа эстонского штангиста была лишь вопросом времени.

257,5 кг - такова золотая сумма Неуланда в Антверпене. Завоевавший серебряную медаль бельгиец Луи Виллике отстал на 17,5 кг. Интересно отметить, что со своим результатом Неуланд занял бы второе место в турнире тяжеловесов.

Alfred Neuland Erakogu

Золото чемпионата мира в Таллинне

На чемпионате мира 1922 года по тяжелой атлетике, который проходил в Таллинне, Неуланд выиграл золотую медаль в полусреднем весе - он стал первым эстонским спортсменом, завоевавшим титул чемпиона мира. В этой же весовой категории Неуланд получил серебро Олимпиады-1924 в Париже - штангисты тогда соревновались в пятиборье.

За свою спортивную карьеру Неуланд установил 12 мировых, 10 олимпийских и 45 рекордов Эстонии.

В 1940 году, когда в Эстонии сменился политический строй, магазин рыболовных принадлежностей Неуланда национализировали и он вынужден был покинуть Валга. В годы войны знаменитый спортсмен жил в разных уголках Эстонии.

Старший сын олимпийского чемпиона был призван в ряды Красной Армии - он погиб под Великими Луками.

После войны олимпийский чемпион работал в различных структурах пищевой промышленности, отвечая за производство лимонада, пива, и спиртосодержащей продукции. Затем Неуланд вернулся в тяжелую атлетику - он передавал свой богатый опыт молодым штангистам и занимался судейской деятельностью.