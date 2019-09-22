Россию пытаются отстранить от Олимпиады в Токио

Предполагается, что данные московской лаборатории были подделаны перед тем, как были переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В WADA подозревают, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом.

Ранее аналогичную информацию обнародовал журналист ARD Хайо Зеппельт, который сообщил, что комитет по соответствию WADA передаст информацию о возможном вмешательстве российской стороны в данные из лаборатории исполнительному комитету организации.

23 сентября WADA должно представить доклад о данных московской лаборатории.